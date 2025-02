França condena homem a 15 anos de prisão por estuprar suas filhas com submissão química

O homem, agora condenado, dava às meninas "pílulas para dormir" e "ansiolíticos" para que as vítimas não estivessem conscientes no início dos estupros, de acordo com a Promotoria.

Segundo o jornal regional "L'Est républicain", o acusado expressou sua "profunda vergonha" e "arrependimento" durante o julgamento realizado no tribunal de Besançon, no leste da França.

Um detento na prisão de Avignon, no sul do país, conseguiu fazer com que uma das irmãs, com quem ele jogava online por acaso, confessasse os fatos e recomendou que ela guardasse o esperma de seu pai como prova.