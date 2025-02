Filho de Musk rouba a cena no Salão Oval da Casa Branca

Vestindo um boné preto com o lema "Make America Great Again", o magnata da SpaceX e da Tesla conversou com os jornalistas enquanto Trump sentava-se atrás da mesa presidencial.

O filho de 4 anos de Elon Musk roubou a cena nesta terça-feira no Salão Oval da Casa Branca, onde o presidente Donald Trump aumentou os poderes do homem mais rico do mundo para reformar o governo americano.

Trump assinou um decreto que concede ao Doge mais poderes para ordenar que os chefes dos departamentos governamentais se preparem para novos cortes. Os críticos consideram os cortes liderados por Musk uma concentração inconstitucional de poder na Presidência.

Mas Musk teve algo a mais com o que se preocupar no Salão Oval. De vez em quando, ele interrompia sua fala para tentar distrair "X", seu filho com a cantora Grimes, que Donald Trump descreveu como uma criança com "um QI elevado".

Nos ombros do pai ou sentado no chão, o menino não se deixou impressionar pelas câmeras. Ele ainda brincou com as orelhas do pai, antes de ser entregue a uma mulher, que o levou para fora da sala.