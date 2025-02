EUA: jatos particulares colidem no Arizona e matam pelo menos uma pessoa, segundo autoridades

Pelo menos uma pessoa morreu e outras ficaram feridas quando dois jatos particulares colidiram na tarde de segunda-feira (horário local), 10, no Aeroporto de Scottsdale, no Estado do Arizona, segundo as autoridades.

Um jato executivo de médio porte colidiu com outro que estava estacionado em uma propriedade privada, de acordo com Kelli Kuester, coordenadora de planejamento de aviação e divulgação do Aeroporto de Scottsdale.