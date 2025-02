EUA, Austrália e Reino Unido impõem sanções à infraestrutura que permite ataques de ransomware

"A ação trilateral de hoje com a Austrália e o Reino Unido ressalta nossa determinação coletiva para proteger nossa segurança nacional", disse o subsecretário interino do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith.

Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram sanções, em conjunto, contra uma infraestrutura-chave da Rússia que permite ataques de ransomware, que são estruturas para crimes cibernéticos por meio do roubo de dados dos próprios usuários.

Em nota, o Tesouro note-americano que a ação reflete um compromisso de combater o crime cibernético e "degradar as redes de suporte que permitem que os criminosos tenham como alvo as vítimas nos Estados Unidos e em países aliados".

A ação foi tomada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio da Austrália e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.