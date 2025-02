Escritor Salman Rushdie depõe no julgamento do seu suposto agressor nos EUA

O escritor Salman Rushdie prestou depoimento, nesta terça-feira (11), no julgamento do homem acusado por um ataque que o deixou entre a vida e morte e o fez perder um olho em 2022.

Em 1989, sua obra "Os versos satânicos" lhe rendeu uma fatwa (decisão religiosa) condenando-o à morte pelo líder supremo do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

No início de suas alegações na segunda-feira, a promotoria descreveu o ataque: "(Matar) cravou a faca no Sr. Rushdie com força, eficiência e velocidade repetidamente... golpeando e esfaqueando a cabeça, o pescoço, o abdômen e a parte superior da coxa do escritor".

