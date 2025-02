Casal será reembolsado após comprar mansão de R$ 229 milhões em Londres infestada por traças

Um casal será reembolsado após comprar uma mansão de 32 milhões de libras (cerca de R$ 229 milhões) em Londres que estava infestada por traças. As informações são de reportagem do jornal britânico The Guardian.

Iya Patarkatsishvili e o Yevhen Hunyak compraram a Horbury Villa, uma casa vitoriana de sete quartos em Notting Hill em maio de 2019. A propriedade conta com piscina, spa, academia, adega, biblioteca e cinema.