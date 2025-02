Casa Branca diz que Rússia libertou prisioneiro dos EUA e vê sinal positivo para paz na Ucrânia

Em comunicado divulgado nesta terça, 11, Waltz afirmou que a libertação mostra "boa fé" dos russos e é um sinal de que as discussões caminham na direção correta para o fim da "brutal e terrível" guerra na Ucrânia.

O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, informou que a Rússia libertou da prisão o americano Marc Fogel, após negociações lideradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e o enviado especial Steve Witkoff. Fogel é professor e estava preso desde agosto de 2021, quando foi acusado de tráfico de drogas ao ser detido com maconha para fins médicos.

"Desde a posse do presidente Trump, ele conseguiu garantir com sucesso a libertação de americanos detidos em todo o mundo, e continuará até que todos os americanos detidos sejam devolvidos aos Estados Unidos", ressalta a nota.

Visita

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviará o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para a Ucrânia para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky, enquanto Trump tenta acabar com a guerra de quase três anos.

"Esta guerra DEVE e VAI ACABAR EM BREVE -- Muita morte e destruição", escreveu Trump no Truth Social na terça-feira. "Os EUA gastaram BILHÕES de dólares globalmente, com pouco para mostrar. QUANDO A AMÉRICA ESTÁ FORTE, O MUNDO ESTÁ EM PAZ."