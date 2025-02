Caravana de migrantes deseja retornar à Venezuela por medo de políticas de Trump

No abrigo, os migrantes se submeterão a controles biométricos para averiguar antecedentes criminais e, em seguida, serão enviados de ônibus ao Panamá para repatriação "por via aérea ou marítima", de acordo com um comunicado do Ministério da Segurança panamenho.

Muitos desses migrantes haviam cruzado semanas ou meses antes a inóspita selva do Darién, na fronteira entre Panamá e Colômbia. Até o momento, cerca de 2.500 pessoas atravessaram esta perigosa rota em 2025, o que representa uma redução de 95% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

hma-jjr/mis/dga/jb/am