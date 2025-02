Venezuela envia aviões para repatriar imigrantes deportados dos EUA

O governo venezuelano anunciou nesta segunda-feira (10) que dois aviões da companhia aérea estatal deixaram os Estados Unidos transportando um grupo de venezuelanos com ordem de deportação, dez dias após uma reunião em Caracas entre um enviado de Donald Trump e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

A Venezuela não tem relações diplomáticas com Washington desde 2019. No primeiro semestre do ano passado, suspendeu os voos de repatriação americanos.