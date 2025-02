Trágico acidente de ônibus deixa ao menos 51 mortos na Guatemala

"Foi formado um comando unificado com as diferentes instituições de alerta do país, onde realizamos um trabalho eficaz removendo um total de 51 corpos", disse aos jornalistas José Santizo, membro do Corpo de Bombeiros municipal.

Equipes de bombeiros, da polícia e Cruz Vermelha ainda trabalham para resgatar vítimas entre o metal retorcido do ônibus que caiu da Ponte de Belize, a principal ligação entre a capital, o norte e nordeste do país.

"É um ônibus que está em operação há mais de 30 anos, é um modelo de 1995", disse em entrevista coletiva. Ele também disse que ainda estão investigando as causas do acidente e se o veículo transportava mais pessoas do que sua capacidade.

"Há especulações de que estaria superlotado, mas isso ainda será verificado. Lamentamos mais uma vez essa grande perda de vidas humanas, porém ainda não podemos fazer nenhum julgamento sobre o que causou o acidente. Investigações serão realizadas e as responsabilidades serão determinadas", disse.

O motorista aparentemente perdeu o controle do ônibus e colidiu com vários veículos leves antes de cair no penhasco, segundo Carlos Hernandez, do Corpo de Bombeiros local.