Presidente iraniano acusa Trump de querer colocar seu país 'de joelhos'

"Trump disse 'queremos falar [com Irã]', e (...) assina em um informe todas as conspirações para colocar nossa Revolução de joelhos", afirmou Pezeshkian.

O magnata republicano disse que estava adotando uma política de "pressão máxima" contra o Irã, em particular contra seu programa nuclear. O Irã "não pode ter armas nucleares", insistiu na quarta-feira.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump retirou os Estados Unidos do acordo entre o Irã e as potências ocidentais e restabeleceu sanções contra o país.

O pacto, assinado em 2015 com Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, China e Rússia, limitou o programa nuclear do Irã a fins civis em troca do levantamento de sanções contra sua economia.