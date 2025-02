Polícia interrompe apresentação de Ed Sheeran em rua na Índia

O astro do pop britânico Ed Sheeran negou ter cantado ilegalmente em uma rua de Bangalore, no sul da Índia, no domingo (9), após a polícia alegar que o cantor não tinha permissão necessária e interromper bruscamente a sua apresentação.

O artista de 33 anos, em turnê pelo país mais populoso do mundo, decidiu no domingo se apresentar em uma rua movimentada de Bangalore, conhecida como a capital tecnológica da Índia.