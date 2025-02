Petro pede renúncia de ministros em meio a crise no governo da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a "renúncia formal" dos ministros e de outras autoridades de primeiro escalão do governo na noite do domingo, 9. "Haverá algumas mudanças no gabinete para alcançar maior conformidade com o programa ordenado pelo povo. O governo se concentrará inteiramente na implementação do programa", escreveu Petro em publicação na rede social X.

O pedido do líder colombiano surgiu em meio a uma profunda crise no governo, agravada pela transmissão ao vivo de uma reunião ministerial na semana passada, em que Petro cobrou explicações sobre o descumprimento de promessas de governo.