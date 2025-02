Partido governante do Kosovo lidera apuração das eleições legislativas

O partido do primeiro-ministro social-democrata do Kosovo, Albin Kurti, que pretende eliminar a influência da Sérvia na política do país, está perto da vitória nas eleições legislativas, anunciou nesta segunda-feira (10) a Comissão Eleitoral, mas sem obter maioria para governar.

Com 90% das urnas apuradas, o partido Vetevendosje ('Autodeterminação', VV) lidera os resultados com 41% dos votos, seguido pelo Partido Democrático do Kosovo (direita), com 22%, e pela Liga Democrática do Kosovo (centro-direita), com 17%, segundo dados da comissão.