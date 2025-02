Noboa vs. González: empate inesperado agita corrida pela presidência do Equador

O inesperado empate entre o presidente Daniel Noboa e a esquerdista Luisa González nas eleições de domingo animou a corrida para o segundo turno presidencial no Equador, um país dividido e assolado pela violência do narcotráfico.

Os equatorianos chegaram a esta eleição pressionados por uma crise econômica e presos no fogo cruzado de gangues criminosas que disputam o controle do tráfico de cocaína.

A população sente os impactos de um Estado endividado, com uma taxa de pobreza de 28% e concentrado em financiar a custosa guerra contra o narcotráfico. Em 2023, o país registrou o recorde de 47 homicídios para cada 100 mil habitantes, mas, após 14 meses do governo de Noboa, essa taxa caiu para 38/100 mil, segundo informações oficiais.

"Espero que no Equador eles gritem em breve 'presidenta com A' e que as relações México-Equador possam ser restabelecidas", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira.

Herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), González espera se tornar a primeira mulher presidente eleita do Equador.

A operação foi condenada por dezenas de países e rendeu a Quito uma ação judicial na Corte Internacional de Justiça. No centro da disputa está Glas, a quem o México concedeu asilo político, que o Equador não reconhece. O ex-vice-presidente está sendo investigado por corrupção.

Noboa "lutou com todos que pôde (...) vamos reconstruir as relações com diferentes países, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum (...) com toda a comunidade internacional", disse González em entrevista à AFP de sua casa familiar em Canuto.

O presidente esperava ser reeleito no primeiro turno, confiante na popularidade obtida com sua política de linha-dura no combate às drogas, combinada com uma imagem de frescor juvenil nas redes sociais.

Noboa "vencia com folga (...) e agora que acordei dizem que vai ter segundo turno, que estão quase empatados", diz surpreso Adolfo Orozco em Quito.

- "Uma mudança" -

Noboa chegou ao poder em 2023 em eleições antecipadas, depois que o então presidente Guillermo Lasso dissolveu o Congresso para escapar de ser destituído em um julgamento político por corrupção.

"Vencemos e demos o passo mais importante de todos: consolidar uma Assembleia diferente, nos tornando a primeira força, capaz de trabalhar para vocês", disse Noboa, cujo partido, o ADN, lidera a apuração de votos no Congresso com 40,35% das cadeiras provinciais e 43,52% das nacionais.

O presidente venceu na região andina, em três províncias amazônicas e em Galápagos.

O partido Revolução Cidadã, alinhado a Correa, venceu nas províncias costeiras e em duas amazônicas.

O resultado "mostra que as pessoas querem uma mudança, não estão dispostas a suportar quatro anos mais do que vivemos neste ano e meio", criticou González.

"Batemos a votação histórica da Revolução Cidadã dos últimos dez anos", acrescentou.

No Equador, onde ainda há uma clara dicotomia entre o correísmo e o anticorreísmo, o segundo turno entre Noboa e González divide o país entre a volta da esquerda ao poder e a continuidade do jovem presidente, que se autodefine como de centro esquerda, mas dialoga com uma política econômica neoliberal.

Correa está refugiado na Bélgica desde que deixou o poder em 2017. Foi julgado à revelia por corrupção, condenado a oito anos de prisão e é alvo de uma ordem de captura. O ex-presidente nega todas as acusações.

