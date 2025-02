Noboa e González diminuem diferença rumo ao segundo turno no Equador

Com 92% dos votos apurados, Noboa permanece à frente (44,31%), seguido de perto por González (43,83%), segundo a contagem oficial.

A diferença entre o presidente Daniel Noboa e a esquerdista Luisa González diminuiu nesta segunda-feira (10), à medida que a apuração dos votos avança no Equador, que retornará às urnas em abril para eleger seu próximo presidente.

O terceiro lugar ficou com o líder indígena Leonidas Iza, que recebeu 5,26% dos votos.

Dividido e imerso na violência do tráfico de drogas, o país terá um segundo turno em 13 de abril, quando se repetirá a disputa entre Noboa e González. Ambos se enfrentaram em segundo turno nas eleições atípicas de 2023.

Os equatorianos entraram nesta eleição no meio do fogo cruzado de gangues criminosas, que lutam pelo controle do tráfico de cocaína, e sobrecarregados por uma crise econômica.

A população sente os estragos de um Estado endividado, com uma taxa de pobreza de 28% e focado em financiar a custosa guerra às drogas. Em 2023, o país registrou um recorde de 47 homicídios por 100.000 habitantes, mas após 14 meses de governo de Noboa, esse número caiu para 38, segundo informações oficiais.