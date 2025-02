Líderes mundiais se reúnem em Paris para discutir futuro da IA

A cúpula oferece a alguns líderes europeus a chance de se reunir com Vance pela primeira vez. O vice-presidente americano viajou acompanhado de sua esposa e três filhos. Na terça-feira, 11, ele terá um almoço de trabalho com Macron, onde as discussões sobre a Ucrânia e o Oriente Médio estarão na pauta. Vance, assim como o presidente Donald Trump, questionou os gastos dos EUA com a Ucrânia e a abordagem de isolar o presidente russo Vladimir Putin.

Além disso, Vance participará da Conferência de Segurança de Munique, no final da semana, onde pode se encontrar com o presidente ucraniano Volodymir Zelenski.

A cúpula, que reúne grandes empresas como Google, Microsoft e OpenAI, busca impulsionar os avanços da IA em áreas como saúde, educação, meio ambiente e cultura. Durante o evento, será lançada uma parceria global público-privada chamada "Current AI", com o objetivo de apoiar iniciativas em grande escala que atendam ao interesse coletivo. Fonte: Associated Press.