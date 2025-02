Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, completa sua revanche com MVP do Super Bowl

O quarterback Jalen Hurts foi reconhecido neste domingo com seu primeiro prêmio de MVP do Super Bowl (Jogador Mais Valioso) na vitória esmagadora de 40 a 22 do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs, em Nova Orleans. O prêmio completa a vingança de Hurts contra os Chiefs de Mahomes, para quem perdeu no Super Bowl há dois anos, apesar de seu desempenho heróico com quatro touchdowns.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste domingo (9), Hurts conseguiu superar Mahomes, que mostrou uma versão apagada, com 221 jardas e dois touchdowns de passe.

Aproveitando a atenção defensiva sobre o 'running back' Saquon Barkley, Hurts também foi uma grande ameaça com 72 jardas e um touchdown terrestre. "Não se trata de ganhar um desses (prêmios), mas do que fizemos", disse o quarterback ao receber o troféu no palco do Caesars Superdome, em Nova Orleans. "Não poderia estar aqui sem os meus companheiros, sem o esforço e a determinação que todos mostraram para chegar a este ponto", acrescentou Hurts, que completou 17 dos 22 passes tentados (77,3%) e também cometeu a sua primeira intercepção nestes playoffs.

Assim que a vitória retumbante foi selada, Hurts destacou que a dolorosa derrota em 2023 o motivou a continuar perseguindo seu primeiro título do Super Bowl e se tornar uma das maiores estrelas da liga. "Pude usar essa experiência e aprender com ela, o que é bom e o que é ruim", disse ele. "Usei tudo isso como combustível para buscar minha própria grandeza." -- Os cinco últimos vencedores do prêmio MVP (Most Valuable Player) do Super Bowl:

2025: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles / quarterback) 2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback) 2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)