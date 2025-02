Irving e Young vão substituir Davis e Antetokounmpo no All-Star Game

O armador Kyrie Irving vai substituir o lesionado Anthony Davis, seu companheiro de equipe no Dallas Mavericks, e Trae Young será o substituto de Giannis Antetokounmpo no NBA All-Star Game, que será realizado no domingo.

As equipes de Irving e Young, que já haviam disputado oito e três All-Star Games anteriormente, foram decididas pelo comissário da NBA, Adam Silver.