IA aumentará desigualdades entre homens e mulheres, diz diretor da OIT

A automatização do trabalho gerada pela inteligência artificial (IA) afetará mais as mulheres, o que pode aumentar as desigualdades em relação aos homens, alertou o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) nesta segunda-feira (10), durante a cúpula da IA em Paris.

A IA, e em particular a IA generativa, capaz de produzir todos os tipos de conteúdo, já está causando impacto no mundo do trabalho e "sabemos que a maioria dos empregos que serão automatizados serão empregos em que teremos uma maioria de mulheres trabalhando", disse Gilbert Houngbo durante uma mesa redonda no Grand Palais em Paris, onde estão reunidos líderes políticos e do mundo tecnológico.