Homem sobe em altar e quebra 6 candelabros do século XIX em basílica do Vaticano

Um homem danificou seis candelabros produzidos em 1865 na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na sexta-feira, 7. Os artefatos são avaliados em cerca de 30 mil euros, cerca de R$ 180 mil. As informações são de reportagem da agência de notícias italiana Ansa. O homem de origem romena ficou em cima do Altar Central da Confissão do templo e jogou os artefatos no chão, disse a polícia do Vaticano.

"Uma pessoa com deficiência mental grave foi detida pela Gendarmaria do Vaticano e entregue às autoridades italianas", disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.