Feyenoord demite seu técnico a dois dias de receber Milan na Champions

"O Feyenoord se separa do seu técnico Brian Priske em mútuo acordo", disse o clube de Roterdã num comunicado, acrescentando que os assistentes Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg também deixarão o clube com efeito imediato.

O Feyenoord anunciou nesta segunda-feira (10) a demissão do seu treinador, o dinamarquês Brian Priske, devido a "resultados irregulares", informou o clube holandês, dois dias antes de disputar em casa a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Milan.

Irregular no campeonato holandês, o Feyenoord disputará os playoffs de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões. O time vai entrar em campo para jogar a partida de ida dessa repescagem na quarta-feira às 17h (horário de Brasília) em seu estádio.

"É muito decepcionante para todas as partes ter tido que tomar esta decisão", disse o diretor-técnico e geral do Feyenoord, Dennis te Kloese, citado no comunicado.

"Embora o Feyenoord tenha alcançado resultados impressionantes na Liga dos Campeões sob o comando de Brian, a situação tem sido muito irregular nos últimos meses e, infelizmente, vimos poucos progressos estruturais", acrescentou.

Há uma semana, o Feyenoord transferiu o seu artilheiro mexicano Santiago Giménez justamente para o Milan, seu adversário na Liga dos Campeões, por cerca de 32 milhões de dólares (cerca de R$ 185 milhões pela cotação atual).