Federação Internacional de Boxe processa COI

A Federação Internacional de Boxe (IBA), excluída do movimento olímpico mas que desafiou o direito de duas pugilistas de competirem na categoria feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, anunciou nesta segunda-feira (10) uma ofensiva judicial contra o Comitê Olímpico Internacional (COI).

"De acordo com a lei suíça, qualquer ação ou omissão que represente um risco para a segurança dos participantes numa competição merece investigação e pode servir de base para uma ação criminal", sustenta a IBA.

A entidade afirma que excluiu do Mundial de 2023 as duas atletas, que sempre competiram na categoria feminina, porque seriam portadoras de cromossomos XY, uma prova de masculinidade, destaca a IBA, embora seja também uma forma entre outras de "diferença no desenvolvimento sexual" (DDS), anteriormente chamada de intersexualidade, que segundo estudos afeta um em cada 1.000 a 4.500 nascimentos.

O COI, que administrou diretamente o torneio olímpico de boxe em substituição à IBA, se baseia, em vez disso, nos passaportes das duas competidoras.