FBI tem uma equipe que investiga avistamentos de óvnis - e que teme demissão em massa

Agentes do FBI que fazem parte de um grupo secreto que investiga o aumento de "fenômenos anômalos não identificados" (UAPs, na sigla em inglês), termo que se refere a óvnis, estão preocupados que possam perder seus empregos em uma possível demissão em massa no FBI, segundo reportagem do jornal americano Politico. A existência desse grupo de trabalho informal do FBI sobre o tema nunca havia sido divulgada publicamente antes, diz o jornal.

As demissões seriam direcionadas a funcionários que trabalharam em casos relacionados ao ataque de 6 de janeiro, segundo fontes consultadas pelo Politico. Todos os agentes da agência foram instruídos a preencher um questionário sobre seu trabalho no ataque ao Capitólio. No grupo, há preocupações de que essa medida possa levar a uma demissão em massa ordenada por Trump.