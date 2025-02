Daniel Noboa e Luisa González reeditam segundo turno

Desta vez a surpresa foi da candidata de esquerda González, que após a apuração de 74% das urnas tinha 43,91% dos votos e estava em empate virtual com Noboa, com 44,6% dos votos

O Equador retoma uma história conhecida: Daniel Noboa e Luisa González se enfrentarão no segundo turno presidencial de 13 de abril, em um país macrado pela violência do crime organizado e fragmentado entre duas correntes políticas.

Desta vez a surpresa foi da candidata de esquerda González, que após a apuração de 74% das urnas tinha 43,91% dos votos e estava em empate virtual com Noboa, com 44,6% dos votos. O jovem presidente, que antes do segundo turno de 2023 era praticamente um desconhecido na política equatoriana, não conseguiu a vitória no primeiro turno como esperava.