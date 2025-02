Começam as alegações no julgamento do agressor do escritor Salman Rushdie

O julgamento contra o autor do ataque que quase matou o escritor Salman Rushdie em 2022 começa nesta segunda-feira (10) no tribunal do condado de Chautauqua, no norte do estado de Nova York.

Hari Matar, um americano de origem libanesa de 27 anos, esfaqueou o autor de "Os Filhos da Meia-Noite" uma dúzia de vezes em 12 de agosto de 2022, no rosto, pescoço e abdômen, fazendo com que ele perdesse um olho e o deixou entre a vida e a morte por semanas.