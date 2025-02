City vai enfrentar Plymouth nas oitavas da Copa da Inglaterra; Crystal Palace avança

O Plymouth, da segunda divisão inglesa, vai visitar o Manchester City pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, conforme o sorteio realizado nesta segunda-feira (10).

O time da costa sul da Grã-Bretanha surpreendeu ao eliminar no domingo o Liverpool, líder da Premier League, vencendo por 1 a 0 com um gol de pênalti do escocês Ryan Hardie.