Cheiro de carne podre: terceira flor-cadáver floresce na Austrália em três meses

Uma rara flor com um odor semelhante ao de carne podre desabrochou na capital australiana, sendo a terceira ocorrência no país em apenas três meses. Este exemplar de flor-cadáver (Amorphophallus titanum) floresceu pela primeira vez em seus 15 anos nos Jardins Botânicos Nacionais da Austrália, em Canberra, no sábado, 8, e começou a fechar nesta segunda-feira, 10, segundo funcionários do local.

Outra floração ocorreu brevemente nos Jardins Botânicos Reais de Sydney no final de janeiro, atraindo 20 mil admiradores. Um número semelhante de visitantes compareceu para ver outra floração nos Jardins Botânicos de Geelong, ao sudoeste de Melbourne, em novembro.