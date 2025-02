Alcaraz segue em 3º no ranking da ATP após conquistar Torneio de Roterdã; De Miñaur é 6º

O espanhol Carlos Alcaraz, que no domingo conquistou o seu primeiro título em quadra coberta no Torneio de Roterdã, na Holanda, se manteve em terceiro lugar no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (10), no qual o vice-campeão Alex De Miñaur subiu duas posições e agora é o sexto colocado.

O ranking é mais uma vez liderado pelo italiano Jannik Sinner, que se declarou baixa em Roterdã na última hora, e o alemão Alexander Zverev aparece em segundo.