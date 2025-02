Trump reclama de déficit comercial dos EUA com México e Canadá: 'não vou deixar isso acontecer'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reclamar do déficit comercial que o país mantém com o México e o Canadá, durante entrevista à Fox News neste domingo, 9, horas antes do Super Bowl. "Temos um déficit com o México de US$ 350 bilhões. Não vou deixar isso acontecer", afirmou, ao repetir que outros países "tiram vantagem" dos EUA.

O republicano também reafirmou o desejo de fazer do Canadá o 51º Estado americano, apesar da oposição dos canadenses. "Acho que o Canadá estaria muito melhor se fosse o 51º Estado", disse. "Perdemos US$ 200 bilhões para o Canadá todo ano e eu não vou deixar isso acontecer", acrescentou.