Shapovalov vence Ruud e conquista ATP 500 de Dallas

Em sua terceira vitória na semana contra um tenista do top-10 do ranking, o canadense Denis Shapovalov derrotou neste domingo (9) o norueguês Casper Ruud na final do ATP 500, em Dallas, nos Estados Unidos.

Shapovalov, número 54 do ranking mundial, venceu Ruud (5º) por 7-6 (7/5) e 6-3 para erguer o troféu de maior prestígio de sua carreira.