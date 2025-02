Sergio Ramos chega ao Monterrey com promessa de títulos e de "não viver do passado"

Sorridente, em boa forma física e com um discurso vitorioso, aos 38 anos, o espanhol Sergio Ramos foi apresentado neste domingo (9) como reforço do mexicano Monterrey. "O Monterrey me ofereceu o equilíbrio que eu procurava", disse Ramos em entrevista coletiva. "Ficamos muito impressionados com a ambição deles de ser o melhor time de toda a América, e também com a possibilidade de jogar o Apertura, o Clausura, a Concacaf, o Mundial de Clubes".

As expectativas pessoais de Ramos junto com sua esposa Pilar Rubio e seus quatro filhos também são as melhores. "A cidade é muito estável, se vive muito bem".

Quanto ao seu empenho como jogador dos 'Rayados', Ramos prometeu "transmitir aos meus companheiros a minha experiência e liderança em momentos específicos de maior pressão". Embora tenha conquistado os títulos mais importantes que um jogador de futebol pode almejar, o veterano garantiu ser "uma pessoa que não se cansa de vencer. No futebol não se vive no passado, venho tentar conquistar novos títulos". Sobre as condições que espera encontrar no futebol mexicano, Ramos observou: "Me disseram que é uma liga fisicamente forte, que talvez não tenha o ritmo ou a mesma intensidade que na Europa. Esperamos que seja uma liga divertida e competitiva onde possamos desfrutar".