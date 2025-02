Países bálticos se conectam com sucesso à rede elétrica europeia

"Acabei de receber uma ótima notícia. A sincronização do sistema elétrico dos países bálticos com o sistema europeu continental foi concluída com sucesso", disse Nauseda a repórteres em Vilnius, capital da Lituânia, ao lado de seus colegas estonianos e letões, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente polonês.

"Este é um momento histórico que marca o fim de uma longa jornada (...) Alcançamos a independência energética completa. O período de pressão política e chantagem finalmente acabou", acrescentou.

Os três países foram integrados à rede europeia através da Polônia; 1,6 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão ou R$ 9,7 bilhões), a maior parte de fundos da UE, foram investidos para acabar com a dependência energética da Rússia.