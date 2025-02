Olympique de Marselha vence Angers (2-0) e se consolida em 2º na Ligue 1

Com uma suada vitória por 2 a 0 na visita ao Angers, o Olympique de Marselha se consolidou na segunda colocação da Ligue 1, com 43 pontos, 10 atrás do líder Paris Saint-Germain, após a 21ª rodada do Campeonato Francês.

Adrien Rabiot e Neal Maupay marcaram os gols da equipe comandada por Roberto de Zerbi, ambos quando o jogo já entrava na reta final.