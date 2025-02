Lesionado, Lucas Vázquez vai desfalcar Real Madrid no duelo contra Manchester City

O lateral-direito do Real Madrid, Lucas Vázquez, vai desfalcar sua equipe no jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões contra o Manchester City, que será disputado na terça-feira no Etihad Stadium, devido a uma lesão, informou neste domingo (9) o clube da capital espanhola.

"Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Lucas Vázquez pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no ísquio da perna esquerda. Causa desfalque para o jogo de Manchester. Pendente de evolução", anunciou o time 'merengue' num comunicado.