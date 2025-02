Leipzig vence St Pauli (2-0) e se mantém na zona da Champions

Os autores dos gols do Leipzig foram o atacante esloveno Benjamin Sesko (16') e o meio-campista holandês Xabi Simons (35') nos dois únicos lances de perigo do primeiro tempo por parte da equipe comandada pelo técnico Marco Rose.

Graças à grande eficiência diante da baliza adversária, o RB Leipzig venceu por 2 a 0 em sua visita ao St Pauli e se manteve na quarta posição da Bundesliga, que dá acesso à disputa da próxima Liga dos Campeões, neste domingo (9) no encerramento da 21ª rodada do campeonato alemão.

Desta forma, a equipe do leste da Alemanha retoma o caminho das vitórias depois de quatro jogos sem vencer na Bundesliga (uma derrota e três empates), período em que também foi eliminado da Liga dos Campeões.

"As coisas evoluíram de forma um pouco diferente depois do cartão vermelho. Foi um bom desempenho e uma vitória merecida", acrescentou.

O Leipzig jogou os últimos 20 minutos com um homem a menos devido à expulsão do capitão Willi Orban.

Com 36 pontos, o RB Leipzig se mantém na 4ª posição, com um ponto de vantagem sobre o Stuttgart (35 pts) e está a três do terceiro colocado, o Eintracht Frankfurt (39 pts).

No outro jogo deste domingo, entre os dois últimos da tabela, o Bochum não conseguiu vencer em sua visita ao Holstein Kiel e permanece na última posição na classificação.

--- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Alemão e classificação: