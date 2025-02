Futuro presidente do Equador enfrentará a pior crise em meio século

Dolarizado, com portos estratégicos no Pacífico e espremido entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo — Colômbia e Peru — o Equador se tornou um paraíso das drogas.

- Problemas econômicos -

No país sul-americano, estradas e infraestrutura, que antes eram motivo de inveja na região, agora começam a se deteriorar.

"É muito provável que a economia tenha se contraído no ano passado", diz o economista Alberto Acosta Burneo.

O analista atribui parte da culpa aos apagões ocorridos ao longo de 2024, causados por uma seca que afetou a geração hidrelétrica e levou ao fechamento de empresas.

No entanto, especialistas também apontam para a falta de investimento.

Depois de mais de uma década de gastos sem a receita do boom do petróleo que antes enchia os cofres do Estado, a dívida pública agora está em torno de 57% do PIB, de acordo com o FMI.

Noboa foi recentemente ao FMI para solicitar uma tábua de salvação financeira. Mas novos cortes são prováveis, já que o país continua tendo dificuldades para obter empréstimos baratos nos mercados de renda fixa devido à escassez de reservas e a mais de uma dúzia de inadimplências recentes.

A situação de segurança agravou os problemas econômicos do país, afastando visitantes e investidores. "Não há turistas, não há clientes", diz Maria Delfina Toaquiza, uma artesã indígena de 58 anos com uma barraca em uma colina com vista para o centro histórico de Quito.

Para Laso, a dura ofensiva militar de Noboa para combater o problema das drogas também prejudicou a imagem do país.

"Ele sai com colete à prova de balas e capacete, declara estado de exceção, fechou as fronteiras durante as eleições por um potencial problema que pode surgir. E quando faz declarações tão duras (...), ele anula qualquer possibilidade de investimento", considera.

arb/vd/lv/sp/mel/aa