Duas mulheres morrem pelas mãos das forças israelenses na Cisjordânia ocupada

Soundus Jamal Mohammad Chalabi, de 23 anos, morreu no início da manhã no acampamento de refugiados de Nur Chams, disse o ministério, e seu marido, Yazan Abu Chola, ficou gravemente ferido.

A jovem morreu ao chegar ao hospital.

"As equipes médicas não conseguiram salvar a vida do bebê devido à ocupação [do exército israelense], que impediu a transferência dos feridos para o hospital", acrescentou o ministério em um comunicado.

O casal "estava tentando deixar o acampamento antes que as forças de ocupação entrassem. Eles [a mulher e o bebê] morreram no carro. A mulher e seu bebê caíram como mártires, enquanto o marido foi ferido", disse Murad Alyan, membro do comitê popular do acampamento, à AFP.