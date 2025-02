Americanos aprovam começo do 2º governo Trump, mas se dividem sobre tarifas, diz pesquisa

A maioria dos americanos aprova o começo do segundo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indica pesquisa conduzida pelo YouGov para a CBS e divulgada neste domingo, 9.

Segundo a sondagem, 53% dos adultos americanos aprovam o trabalho do republicano nas primeiras semanas do novo mandato, comparado com 47% que o reprovam. Para efeito de comparação, um levantamento semelhante da CBS indicava aprovação de 40% para Trump em fevereiro de 2017, no início da primeira gestão.