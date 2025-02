Países bálticos se desconectam da rede elétrica russa para evitar 'chantagens'

As três repúblicas bálticas, membros da UE e da Otan desde 2004 e anteriormente soviéticas, estão conectadas à rede russa desde os tempos da URSS.

"Esperamos por esse momento há muito tempo", disse ele aos repórteres após se encontrar com seus colegas da Estônia e da Letônia.

O ministro afirmou que o processo de desconexão foi concluído às 07h09 GMT (04h09 no horário de Brasília).

Uma vez desconectados da rede russa, os três países operarão em "modo isolado" por 24 horas para testar suas frequências de rede.

Eles serão então integrados à rede europeia via Polônia, que faz fronteira com a Lituânia. Autoridades de ambos os países iniciarão o processo de sincronização por volta do meio-dia de domingo (horário local).

Todos os três países planejaram celebrações oficiais. A Letônia cortará fisicamente um cabo elétrico que a conecta à Rússia neste sábado, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participará de uma cerimônia com líderes bálticos na capital lituana, Vilnius, no domingo.