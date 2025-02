'Não estamos vivendo uma época de migrações maciças', assegura o sociológo Hein de Haas

Ao contrário do que dizem cada vez mais políticos, o mundo atual não está passando por um período de movimentos migratórios em massa, afirma categoricamente o sociólogo e geógrafo holandês Hein de Haas.

Autor de The Myths of Immigration (Editorial Península, 2024) e professor da Universidade de Amsterdã, ele também é um dos fundadores do International Migration Institute (IMI), com sede em Oxford.