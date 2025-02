Líbano nomeia governo após quase dois anos de Executivos interinos

O primeiro-ministro do Líbano nomeou um novo governo neste sábado (8), anunciou a presidência, um novo capítulo marcado pelo enfraquecimento do Hezbollah, um dos principais atores da política libanesa que passou quase dois anos com um Executivo interino.

O primeiro-ministro, Nawaf Salam, disse que esperava liderar “um governo de reformas” e prometeu restaurar a confiança da comunidade internacional após o conflito devastador entre Israel e o Hezbollah e anos de crise econômica atribuída à corrupção.