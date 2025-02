Juiz federal bloqueia departamento de Musk de acessar registros do Departamento de Tesouro

Um juiz federal no início deste sábado, 8, bloqueou o Departamento de Eficiência Governamental DOGE), comandado por Elon Musk, de acessar registros do Departamento do Tesouro que contêm dados pessoais sensíveis, como números de Seguro Social e contas bancárias, de milhões de americanos.

O juiz distrital Paul A. Engelmayer emitiu a liminar preliminar depois que 19 procuradores-gerais democratas processaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O caso, arquivado no tribunal federal em Nova York, alega que a administração Trump permitiu que a equipe de Musk acessasse o sistema central de pagamentos do Departamento do Tesouro em violação da lei federal.