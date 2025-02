Hamas liberta mais três reféns na Faixa de Gaza em troca de 183 prisioneiros detidos por Israel

Inicialmente, os reféns foram levados a um palco, onde um combatente do Hamas mascarado segurava um microfone enquanto cada um deles fazia uma declaração diante do público. Nas liberações anteriores, os reféns não foram forçados a falar.

O grupo terrorista Hamas libertou, na manhã deste sábado, 8, mais três reféns na Faixa de Gaza. Os civis foram soltos em troca de 183 prisioneiros palestinos detidos por Israel, como parte de um cessar-fogo que suspendeu temporariamente a guerra no território.

Depois, Israel confirmou que suas forças receberam os três reféns israelenses. Eles serão levados para tratamento médico e se reunirão com seus parentes após 16 meses em cativeiro.

No entanto, essa proposta pode complicar as negociações para a segunda e mais difícil fase, quando o Hamas deverá libertar dezenas de outros reféns em troca de um cessar-fogo duradouro. O grupo pode relutar em liberar mais cativos - sua principal moeda de troca - se acreditar que EUA e Israel estão determinados a esvaziar Gaza, o que, segundo grupos de direitos humanos, violaria o direito internacional.

A proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de transferir a população palestina para fora de Gaza - apoiada por Israel, mas fortemente rejeitada pelos palestinos e pela maior parte da comunidade internacional - não parece ter impactado a atual fase da trégua, que deve durar até o início de março.

Na manhã de sábado, dezenas de combatentes do Hamas mascarados e armados, alguns dirigindo caminhonetes brancas com metralhadoras montadas, se posicionaram no local da troca, próximo à principal rodovia norte-sul de Gaza Central. Uma pequena multidão de espectadores se reuniu no local, sendo mantida à distância por uma fileira de combatentes do Hamas.

Os três reféns pareciam muito magros e pálidos enquanto combatentes armados do Hamas os conduziam de uma van branca para um palco montado na cidade de Deir al-Balah.

Segundo Hamas e Israel, os reféns soltos neste sábado são: Eli Sharabi, 52 anos; Ohad Ben Ami, 56 anos; e Or Levy, 34 anos. Todos foram sequestrados durante o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

A primeira fase do cessar-fogo prevê a libertação de 33 reféns e quase 2 mil prisioneiros, o retorno de palestinos ao norte de Gaza e um aumento na ajuda humanitária ao território devastado. Na semana passada, palestinos feridos puderam sair de Gaza para o Egito pela primeira vez desde maio.

Esta é a quinta troca de reféns por prisioneiros desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro. Até o momento, 18 reféns e mais de 550 prisioneiros palestinos foram libertados.

Sharabi e Ben Ami foram sequestrados no Kibutz Beeri, uma das comunidades agrícolas mais atingidas pelo ataque do Hamas. Levy foi capturado no festival de música Nova, onde se abrigava em um cômodo seguro quando os militantes chegaram.

A esposa e as duas filhas adolescentes de Sharabi foram mortas no ataque de 7 de outubro. Seu irmão Yossi, que também foi sequestrado, morreu em cativeiro. A esposa de Levy também foi assassinada. Seu filho, agora com três anos, tem sido cuidado por parentes nos últimos 16 meses.

Ben Ami, pai de três filhos, foi sequestrado junto com sua esposa, Raz. Ela foi libertada durante um cessar-fogo de uma semana em novembro de 2023.