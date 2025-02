Exército libanês diz que respondeu a disparos vindos da Síria

O Exército libanês declarou neste sábado (8) que respondeu a disparos provenientes do lado sírio da fronteira, dois dias depois que as novas autoridades de Damasco anunciaram o início de operações para combater contrabandistas na região.

"O comando do Exército ordenou às unidades militares destacadas nas fronteiras norte e leste responder aos disparos lançados do território sírio", indicou o Exército após determinação do presidente libanês, Joseph Aoun.