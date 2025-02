Estado de saúde de 2 reféns israelenses libertados é 'ruim', diz hospital

O estado de saúde de dois dos reféns israelenses libertados neste sábado (8) é "ruim" e o terceiro apresenta um "quadro nutricional grave", indicaram os hospitais para os quais foram levados em Israel após 16 meses de cativeiro.

Para Or Levy e Eli Sharabi, "as consequências de 491 longos dias de cativeiro são evidentes [...] e seu estado de saúde é ruim", declarou Yaël Frenkel Nir, diretora do hospital de Ramat Gan, perto de Tel Aviv.