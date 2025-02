Equador fecha fronteiras para reforçar segurança antes de eleição presidencial

Quito, 08/02/2025 - O Equador fechou as fronteiras neste sábado, 8, véspera das eleições presidenciais, e vai restringir o ingresso de estrangeiros até segunda-feira em áreas que fazem divisa com a Colômbia e Peru. O objetivo é garantir a segurança do processo eleitoral, de acordo com as disposições presidenciais. Amanhã, 13,73 milhões de equatorianos deverão ir às urnas para eleger o presidente do país para os próximos quatro anos.

Desde o início da manhã, foi observada a presença de soldados na ponte internacional Huaquillas na fronteira sul com o Peru. A segurança também foi reforçada em outros pontos da fronteira leste, de acordo com relatos da mídia local. Na fronteira norte com a Colômbia, ocorre situação similar na ponte Rumichaca.