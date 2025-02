Delegação de entidade reguladora de armas químicas se reúne com novos líderes da Síria

Uma delegação da entidade reguladora global de armas químicas chegou a Damasco hoje para se encontrar com os novos líderes da Síria pela primeira vez desde a queda do ex-presidente Bashar Al-Assad. O presidente interino do país é Ahmad Sharaa, conhecido anteriormente como Abu Mohammed al-Golani. A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, em inglês) encontrou evidências do uso repetido de armas químicas pelo governo de Assad durante a guerra civil de quase 14 anos da Síria. No ano passado, a organização também encontrou evidências de que o grupo Estado Islâmico usou gás mostarda contra a cidade de Marea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A delegação, que estava programada para se encontrar com o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, e o ministro das Relações Exteriores, Asaad Hassan al-Shibani, inclui especialistas técnicos que esperam fazer contato com seus colegas sírios. Desde a derrubada do governo de Assad, a embaixada do Catar em Haia atuou como intermediária entre a nova liderança e a OPCW.