Chile: Boric decreta estado de emergência em duas regiões devido a incêndios florestais

Santiago, 08/02/2025 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou neste sábado, 8, estado de emergência em duas regiões no centro e no sul do país devido à ameaça de incêndios florestais. Ele afirmou que as medidas para Nuble e Maule, que visam salvar vidas, florestas e casas, incluirão toques de recolher para autoridades combaterem possíveis crimes.