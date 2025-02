Acidente de trânsito deixa vários mortos no sul do México

Um acidente de trânsito entre um ônibus de passageiros e um caminhão de carga deixou várias pessoas mortas na madrugada deste sábado (8) no sul do México, segundo as autoridades locais, que não deram um balanço oficial de vítimas e feridos.

"Lamentamos muito o acidente ocorrido no início desta manhã, na altura de Escárcega, de um ônibus que vinha de Cancún para Tabasco. Estamos coordenando com as autoridades federais e de Campeche a atenção necessária", disse o governador do estado de Tabasco, Javier May, na rede social X.